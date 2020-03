La fumée des feux de brousse qui ont dévasté l'Australie de septembre 2019 jusqu'au début de 2020 a causé la mort de centaines de personnes et l'hospitalisation de milliers d’autres, révèle une nouvelle étude.

Au moins 417 personnes sont mortes après l’inhalation de la fumée, a précisé l’étude publiée mardi dans le Medical Journal of Australia, ajoutant que ce nombre ne comprend pas les décès résultant directement des incendies qui ont atteint 34. Plus de 3.000 personnes ont été admises dans les hôpitaux pour des problèmes cardiaques et respiratoires, alors que plus de 1.300 personnes ont été soignées aux urgences pour des crises d'asthme en raison de la fumée des feux de brousse, qui ont brûlé plus de 18 millions d'hectares et détruit des milliers d’habitations.

"Ce calcul ne comprend pas les décès et les blessures directs sur les fronts d'incendie", a expliqué Fay Johnston, chercheur à l'Université de Tasmanie, ajoutant que cette étude est basée sur la relation confirmée entre la pollution atmosphérique et la détérioration des conditions sanitaires. Liés à une sécheresse particu lièrement grave en Australie, ces incendies sont de plus aggravés par le réchauffement climatique, estime l’étude, prédisant de longue date que la récurrence de ces événements météorologiques extrêmes ne fera que s'aggraver. Ainsi, des mesures d'adaptation plus agressives sont nécessaires pour protéger la population des futures catastrophes liées au climat, affirment les chercheurs, faisant savoir que "la fumée n'est qu'un des nombreux problèmes qui s'intensifieront avec l'augmentation de la fréquence et de la gravité des principaux feux de brousse associés au changement climatique".

L'équipe de recherche, composée de chercheurs des Etats australiens de Tasmanie et de la Nouvelle-Galles du Sud, a relevé que l'augmentation des décès et des hospitalisations dans les régions touchées par la fumée peut être principalement attribuée aux particules fines.

Le niveau d'exposition aux particules a dépassé certains jours la valeur moyenne historique de plus de 14 fois.