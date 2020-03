Massivement utilisés par les ménages, les détergents et désinfectants (javel, savon liquide, gel hydro-alcoolique) sont devenus des produits rares très demandés à Ghardaia pour se prémunir contre la pandémie du coronavirus.

Après celle sur les équipements de protection (masque, bavette et gants) la ruée cible les étalages des détergents désinfectants dans les magasins, épiceries et supérettes qui sont vidés par les citoyens préoccupés par l’épidémie de coronavirus.

Les produits détergents s’écoulent comme des petits pains, indiqué un grossiste réputé au quartier Theniet El-Makhzen, avant de faire état d’une montée vertigineuse de la demande en cette période de ‘’guerre’’ contre Covid-19. De nombreux clients expriment, pour leur part, leur inquiétude face à la hausse des prix entrainée par une pénurie de ces produits actuellement sous haute tension. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, la quasi-totalité des habitants de Ghardaia ont adhéré aux recommandations des autorités sanitaires, notamment en matière d’hygiène et de désinfection des habitations et autres locaux commerciaux. Des opérations de désinfection et d’aseptisation sont menées dans les quartiers, les habitations, les mosquées, les administrations et entreprises publiques et les tribunaux, dans le cadre des mesures d’hygiène décidées par le gouvernement pour prévenir la propagation du Coronavirus. Ces opérations, qui avaient été entamées depuis l’apparition des cas de coronavirus en Algérie par les bureaux d’hygiène communaux, les éléments de la protection civile et de la sureté nationale, les forestiers ainsi que les associations, touchent l’ensemble des établissements publics et privés, les zones d’habitation, les espaces publics ainsi que les rues et ruelles des différentes localités. La population a aussi été invitée par haut-parleurs à se confiner à domicile et à observer les strictes mesures d’hygiène pour se mettre à l’abri de la menace du coronavirus.