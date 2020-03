Un élan de solidarité sans pareil est à jour à Bejaia où individus, entreprises et collectivités locales multiplient leurs offres d’aide et leur contribution à participer activement à la lutte générale contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19).

Ce mardi, l’urgence consistait encore à trouver des masques de protection, sujets à une palpable tension et vis-à-vis de laquelle, un effort particulier y consenti. Ainsi outre les ateliers de coutures féminin de la région de Tazmalt, employés depuis plusieurs jours à en fabriquer à tour de bras, avec une moyenne de 4.000 bavettes/jour, c’est le tour des centres de formation professionnel de Bejaia (filles et garçons), Oued-Ghir et El ksour de leur emboiter le pas et de mobiliser leurs couturiers pour la cause.

Ces actions sont menées conjointement avec le complexe costumes de Bejaia, "Alcost", qui a mis à contribution ses ouvriers et ses machines afin de produire 120.000 bavettes dans les meilleurs délais et dans une qualité est de norme internationale. Et un appel général a été lancé en parallèle en direction de tous les tailleurs et couturiers afin d’y contribue r, chacun de son échoppe, en les assurant, en contrepartie, de les fournir gracieusement en matière première. Beaucoup de personnes anonymes ont assuré à ce titre, la cellule de crise de la wilaya, de leur disponibilité à apporter les fonds nécessaires, et ce en plus, de l’effort de l’APW qui a déjà mobilisé pour se faire 2,7 milliards de centimes. Autant dire, que la mobilisation générale est en œuvre et ce parallèlement à une multitude d’autres actions de même nature et qui visent toute à faire face à l’épidémie et à traverser avec le moindre mal cette épreuve d'exception.

Ainsi, une salle des fête, au quartier populaire à Ihaddadene à l'ouest de la ville a été mis à la disposition de la direction de l’action sociale, pour y installer les SDF de la ville et leur offrir couvert et gite, mais aussi par leur confinement, leur protection en conséquence. Non loin de là, c’est la clinique du Rameau des oliviers, la plus en vue de la wilaya, qui a assuré la mise à la disposition de la direction de la santé ses structures, ses équipements et son personnel. Et c’est dans le même esprit que 14 établissements hôteliers ont été mis à disposition autant pour accueillir d’éventuels malades ou le personnel médical, mobilisés dans les hôpitaux et qui trouverait des difficultés à regagner son foyer ou en quête de repos et de restauration momentanée avant d’entamer ou de reprendre son service. Plusieurs association ont dans ce cadre proposé d’offrir les véhicules de leurs adhérents pour y assuré leur transport dans le confort et la célérité.

Des APC ont également mobilisé dans ce cadre leurs bus et leurs véhicules, précise la cellule.

L’heure est à la mobilisation générale et à la solidarité et d’aucuns estiment qu’à tous les niveaux, des citoyens se mobilisent pour s’y investir, y compris pour venir en aide aux citoyens malades souffrant d’autres pathologies ou en difficulté à cause des restrictions imposées par cette situation d’urgence. Leur faire des commissions, ou leur retirer d’argent et les aider à nettoyer leur domicile, en font partie. Et pour passer à l’acte, il est déjà question de mettre en réseau tous les gestes de solidarité susceptibles d’être mis en œuvre.