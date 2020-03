"Le roi Salmane présidera la réunion pour préparer une réponse globale et coordonnée à la pandémie du Covid-19 et à ses implications humaines et économiques", a annoncé l'Arabie saoudite dans un communiqué dans la nuit de mardi à mercredi.

Aux 20 principales puissances économiques mondiales se joindront d'autres pays affectées par le coronavirus comme l'Espagne, la Jordanie, Singapour ou la Suisse, ainsi que les dirigeants d'organisations telles que les Nations unies, la Banque mondiale, et les Organisations mondiales de la santé (OMS) et du commerce (OMC).

La tenue de ce sommet d'urgence avait été annoncée plus tôt par Moscou, précisant que le président russe Vladimir Poutine y participerait. L'Arabie saoudite, qui occupe actuellement la présidence tournante du G20, avait appelé la semaine dernière à un "sommet virtuel" à la suite de critiques pointant la lenteur de ce tte entité à se saisir de la crise sanitaire mondiale.

Lundi, les présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping avaient à leur tour appelé à un sommet extraordinaire du G20 sur les aspects sanitaires et économiques de la crise du coronavirus.(APS) 56277/510/362

Guterres appelle le G20 à annuler les sanctions empêchant la livraison d'aide médicale

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé mardi les dirigeants du G20 à annuler les sanctions qui empêchent la livraison d'aide médicale aux victimes de la pandémie du coronavirus.

En prévision du sommet virtuel du G20 sur la pandémie due au coronavirus qui doit avoir lieu jeudi par visioconférence, le secrétaire général a lancé un appel soulignant :"c’est une période de solidarité, pas d’isolement".

"Je vous exhorte à abandonner les sanctions imposées aux pays afin de garantir leur accès aux vivres et à l'aide médicale alors qu'ils luttent contre l'épidémie de Covid-19. C'est une période de solidarité, pas d'isolement", a-t-il indiqué dans un courrier.

Un "sommet d'urgence" du G20, consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus, sera organisé jeudi par visioconférence. Le sommet sera consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus et son impact sur l'économie mondiale.