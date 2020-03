Les championnats d’Afrique d’athlétisme, prévus initialement du 24 au 28 juin 2020 à Alger, ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué mardi un communiqué de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

«Suite à l'ampleur de la pandémie et les mesures de confinement et de sensibilisation décidées par les pouvoirs publics, les deux instances sportives ont décidé de décaler ces championnats d'Afrique à l'été 2021.», lit-on dans le communiqué de la FAA.

Cette décision a été prise en commun accord entre la fédération algérienne d’athlétisme (FAA) et la Confédération Africaine d’Athlétisme, alors que les nouvelles dates du déroulement de cet évènement africain seront arrêtées ultérieurement, précise l'instance fédérale. Ce report intervient après le report officiel des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 par le Comité Olympique International (CIO) et les autorités japonaises, en raison de la pandémie de coronavirus à travers le monde