Algérie Télécom (AT) a démenti mardi les rumeurs relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux sur une coupure d'internet en Algérie.

"Contrairement à ce qui a été annoncé et rapporté par certains médias et sur les réseaux sociaux au sujet d'une supposée coupure de l'internet au niveau national, Algérie Télécom tient à démentir et rassurer son aimable clientèle qu'aucune coupure n'est programmée", indique l'opérateur public dans un communiqué.

"Nous demandons à tous les Algériens de faire preuve d'un esprit de solidarité et de synergie pour faire face aux circonstances difficiles que traverse l'Algérie et le monde entier avec la propagation de la pandémie du coronavirus et être vigilants contre toute fausse information", conclut la même source.