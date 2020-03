Les services de la wilaya de Blida ont décidé l’interdiction des déplacements par motos, à partir d’aujourd’hui lundi 23 mars, en guise de mesure préventive, visant à mettre un frein à la propagation du corona virus, selon une instruction émise par la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG).

Selon le document, les déplacements par motos sont strictement interdits à travers le territoire de la wilaya, dont la population est réputée pour son usage intensif de ce moyen de transport.

« Toute personne contrevenant à cette interdiction, inscrite au titre des mesures préventives visant la préservation de la sante publique, risque des poursuites judiciaires, avec la mise de sa moto à la fourrière », est-il signalé dans la même instruction.

Cette nouvelle mesure est de nature à réduire les déplacements des personnes dans la wilaya, notamment suite à l’arrêt des bus de transport de voyageurs entre les wilayas et à l’intérieur des villes. A noter que les services de la wilaya de Blida ont émis, lundi, deux nouvelles décisions préventives, la première portant sur la fermeture de tous les commerces, à l’exception des locaux de vente d’alimentation générale, au moment ou la 2eme interdit la célébration des fêtes et des occasion festives au niveau des domiciles et lieux privés, à travers l’ensemble de la wilaya, jusqu’à nouvel ordre, et ce dans le but de freiner la propagation du Covid-19.