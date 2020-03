Les enseignants et stagiaires d’un nombre de centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de la wilaya de Boumerdes se sont lancés, à titre bénévole, dans la production de masques médicaux, en guise de contribution de leurs part dans les efforts de lutte contre le coronavirus(Covid-19), a-t-on appris, lundi, auprès du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya.

"Des enseignants et stagiaires d’un nombre de CFPA de la wilaya se sont lancés dans une opération de production de masques médicaux, suivant les normes préconisées par l’OMS.

Ils sont destinés à être distribués, gratuitement, à différents secteurs nécessitant leur utilisation, selon les priorités exprimées", a indiqué à l’APS Sadek Saàdna.

"L’initiative lancée, à titre bénévole, à travers les CFPA de Bordj Menail, Sahel (Boumerdes), Ouled Moussa, Khmiss El Khechna, Naciria, et Hammadi, prévoit la production d’un premier lot de pas moins de 40.000 bavettes médicales", a-t-il souligné.

Cette opération, visant en premier lieu la couverture des besoins du secteur de la santé, puis des corps s écuritaires, et des administrations de la wilaya, se poursuivra, selon le même responsable, "dans le but de couvrir le maximum des besoins exprimés par ces secteurs". M. Saàdna a fait savoir, en outre, que c'"est la wilaya de Boumerdes, qui se charge de l’acquisition des besoins en matières premières nécessités pour l’opération".

A noter que la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Houyam Benfriha a effectué, dans la matinée une visite éclaire, dans la wilaya, durant laquelle elle a inspecté l’opération de production de ces bavettes au niveau des CFPA de Khmiss El Khechna, Hammadi et Ouled Moussa.