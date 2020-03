Le wali de Mascara, Abdelkhalek Siouda a décidé, lundi, la mise en œuvre de mesures strictes pour lutter contre l’apparition et la propagation du Coronavirus, a-t-on appris des services de la wilaya.

Ainsi, il a été décidé, dès mardi, la fermeture de tous les commerces à l’exception de ceux qui vendent des produits alimentaires, les fruits et légumes, viandes, les pharmacies et boulangeries.

Les salons de coiffure (hommes et femmes) ainsi que les pâtisseries et magasins de vente de gâteaux sont également touchés par cette interdiction.

Enfin, le wali a décidé l’interdiction de rassemblement et de regroupement de personnes dans les rues, sur les routes, les places publiques à travers le territoire de la wilaya.

Des mesures pénales strictes seront prises contre les contrevenants à ces décisions avec des poursuites administratives et judiciaires, a-t-on ajouté de même source.