Une liste nominative d'Imams habilités à faire des déclarations et participer aux émissions et plateaux débats a été mise à la disposition des médias nationaux, publics et privés, a-t-on appris lundi auprès du ministère de la Communication.

La liste comporte des intervenants en mesure de faire des déclarations dans les trois langues (Arabe, Français et Tamazight).

S'agissant des radios locales et régionales, la même source a appelé à la coordination avec les directeurs de wilayas des Affaires religieuses et des Wakfs à travers les conseils scientifiques.

Voici la liste intégrale publiée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs

Liste préliminaire des professeurs intervenants dans les médias arabophones:

Numéro Nom et prénom Qualité

01 Mohamed Es-Shikh Chef de cabinet/ministère

des Affaires religieuses et des wakfs

02 Bezzaz Lakhmissi Inspecteur

général/ministère des Affaires religieuses

03 Mohand Aouadir Mechdane Inspecteur

central/ministère des Affaires religieuses

04 Nacer Ouarach Inspecteur

central/ministère des Affaires religieuses

05 Mohand Aouadir Sayeb Inspecteur

central/ministère des Affaires religieuses

06 Azzedine Boughlem Chargé d'études

et de synthèse/ministère des Affaires religieuses

07 Moura

d Maiza Chargé

d'études et de synthèse/ministère des Affaires religieuses

08 Mohand Azzoug Directeur de l'orientation religieuse/ministère

des Affaires religieuses

09 Omar Bafouloulou Directeur de la culture/ministère des Affaires

religieuses

10 Aissa Mougari Directeur de la formation/ministère des Affaires

religieuses

11 Messaoud Meyad Sous directeur/ministère des Affaires religieuses

12 Mohamed Zeghdani Sous directeur/ministère des Affaires

religieuses

13 Moussa Ismail Professeur de l'Enseignement supérieur

14 Kamel Bouzidi Professeur de l'Enseignement supérieur

15 Mohamed Benzaima Professeur de l'Enseignement supérieur

16 Yahia Sari Imam-enseignant

17 Larbi Chaichi Professeur de l'Enseignement supérieur

18 Kamel Kari Professeur de l'Enseignement supérieur

19 Khalil Kadi Professeur de l'Enseignement supérieur

20 Said Bouizeri Professeur de l'Enseignement supérieur/Membre du

Haut Conseil islamique (HCI)

21 Saïd Meaoual Cadre

retraité/ministère des Affaires religieuses

22 Kamel Touati Imam-enseignant

23 Fethi Terrah Ima

m-enseignant

24 Djaafar Oulfeki (Abou Abdessalam) cadre retraité/

ministère des Affaires religieuses

25 Fouad Bradaï Imam-enseignant

26 Slimane Boudissa Imam-enseignant

27 Ben Amer Bouamra Imam-enseignant

28 Elbachir El Ibrahimi Inspecteur de

l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique

29 Mekatli Mohamed Imam-enseignant

30 Abdellah Zebbar Imam-enseignant

31 Abdelkrim Debaghi Membre du HCI

32 Mabrouk Zid Elkhir Professeur de

l'enseignement supérieur/ membre du HCI

33 Braïk Tahar Imam-enseignant

34 Mohamed Réda Choucha Professeur de l'enseignement

supérieur

35 Abdelkader Brahmi Imam enseignant

36 Slimane Ould Khessal Professeur de

l'enseignement supérieur

37 Abderrahmane Senouci Professeur de

l'enseignement supérieur

38 Abdelkader Ben Azzouz Professeur de

l'enseignement supérieur

39 Moussa Azzouni Imam professeur

prin

cipal

40 Badreddine Zouaka Professeur de

l'enseignement supérieur

41 Chahreddine Kala Professeur de

l'enseignement supérieur

42 Abdelhamid Ouissi Professeur de

l'enseignement supérieur

43 Adlane Matrouh Professeur de

l'enseignement supérieur

44 Kamel Larfi Professeur de

l'enseignement supérieur

45 Zoubida Akroufa Professeur de

l'enseignement supérieur

46 Leila Maach Professeur de

l'enseignement supérieur

47 Chahrazed Azzouza Enseignante

48 Yasmina Mansour Mourchida

49 Chafai Fatima Zahra Mourchida

50 Akila Houcine Professeur de

l'enseignement supérieur

51 Samia Kettouche Professeur de

l'enseignement supérieur (Membre du Haut conseil islamique)

52 Khadra Benhenia Professeur de

l'enseignement supérieur

53 Lydia Kanteri Mourchida

54 Ammaria Chikhaoui M

ourchida

55 Belkacem Grari Imam Professeur

principal/ Président du Haut conseil/ Skikda

56 Lakhdam Bengamar Professeur de

l'enseignement supérieur

57 Kacem Belhadj Professeur de

l'enseignement supérieur

58 Mustapha Bajou Professeur de

l'enseignement supérieur

59 Athmane Belkhir Professeur de

l'enseignement supérieur

60 Selmane Nasser Professeur de

l'enseignement supérieur

61 Mohamed Benziane Professeur de

l'enseignement supérieur

62 Sidali Daas

Inspecteur central au ministère de l'Education nationale

63 Abdelmadjid Kaddi Professeur de

l'enseignement supérieur

64 Farej Seghiri

Imam-enseignant/ Président du Conseil scientifique- Souk Ahras

65 Chaala Kouider

Imam-enseignant/ Président du Conseil scientifique- Annaba

66 Mohamed Belghit Professeur de

l'enseignement supérieur

67 Noureddine Abbassi

Professeur de

l'enseignement supérieur

68 Taha Kouzi Titulaire

de doctorat

69 Abdelhadi Laagab Professeur de

l'enseignement supérieur

70 Imad Benameur Professeur de

l'enseignement supérieur

71 Houcine Oualili

Imam-enseignant

72 Kamel Gadda Professeur de

l'enseignement supérieur

73 Mohamed Mekerkeb Inspecteur retraité

de l'Education nationale

74 Abdelkrim Hamadouche Professeur de

l'enseignement supérieur

75 Malek Boucenna Professeur de

l'enseignement supérieur

76 Abdelkader Guichem Imam-enseignant

77 Yahia Bouchabou

Imam-enseignant

78 Tehami Zerrouk

Imam-enseignant

79 Samira Mikhaldi Mourchida-

chefde bureau au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Liste préliminaire des professeurs intervenants en matière de fatwa:

Numéro Nom Qualité

01 Mohand Oudair Mechnane Inspecteur central/ ministère des Affaires

religieuses et des wakfs

02 Moussa Ismail Professeur de l'enseignement supérieur

03 Kamel Bouzidi Professeur de l'enseignement supérieur

04 Mohamed Zaimia Professeur de l'enseignement supérieur

05 Said Bouizeri Professeur de l'enseignement supérieur/ Membre du

HCI

06 Djafer Oulefli (Abou Abdessalam) Cadre retraité/ ministère des

Affaires religieuses et des wakfs

07 Abdelkarim Debaghi Membre du HCI

08 Abdelkader Benazzouz Professeur de l'enseignement supérieur

Liste préliminaire des professeurs intervenants en Tamazight

Numéro Nom Qualité Langue

01 Bezzaz Lekhmici Inspecteur général Chaouie

02 Mohand Ouadir Mechnane Inspecteur central Kabyle

03 Mohand Ouadir Sayeb Inspecteur central Kabyle

04 Mohand Azzoug Directeur de l'orientation religieuse Kabyle

05 Omar Bafouloulou Directeur de la culture religieuse M'zab

06 Boualem Djouhri Directeur des Affaire religieuses (Bejaia)

Kabyle

07 Fathi Terrah Imam-enseignant Chaouie

08 Samira Mikhaldi Chef de bureau du Hadith religieux Kabyle

09 Omar Boussada Enseignant à El Manar M'zab

10 Said Meaouel Cadre retraité Kabyle

11 Said Bouziri &