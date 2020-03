Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé lundi la mise en place d'un nouveau protocole thérapeutique sur la base d’un médicament produit localement à prescrire aux cas confirmés d'infection Covid-19.

"S'appuyant sur les expériences de certains pays, le comité scientifique a décidé la mise en place d'un nouveau protocole thérapeutique sur la base d'un médicament produit localement et également importé à prescrire aux cas confirmés d'infection Covid-19", a précisé M. Benbouzid lors d'un point de presse, assurant que "le médicament est actuellement disponible en quantité suffisante".

Le ministre a fait état du renouvellement "continu" des stocks de la Pharmacie centrale des hôpitaux et de l'Institut Pasteur d'Algérie, en coordination avec les autres secteurs et en application des instructions du président de la République et du Premier ministre, et ce, grâce aux facilités accordées par le Gouvernement à l'importation de ces produits.

Il a, à ce propos, fait savoir qu'une cellule avait été in stallée auprès du Premier ministre pour prendre en charge cette opération, annonçant la finalisation de toutes les procédures pour l'ouverture de structures de dépistage du Covid-19 dans trois annexes de l'Institut Pasteur.

Le ministre a indiqué que la structure de dépistage de l’annexe d’Oran est entrée en service lundi alors que celle de Constantine sera opérationnelle mercredi et celle de Ouargla la semaine prochaine.

Pour rassurer les citoyens, M. Benbouzid a précisé que l’Etat est pleinement mobilisé à travers ses institutions pour faire face à cette pandémie mondiale, soulignant qu’elles sont "capables" de mettre un terme à la propagation de la pandémie si les règles d’hygiène recommandées par les experts sont respectées.

M. Benbouzid a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements à tous les hommes d’affaires et responsables des institutions du secteur public et privé pour leur travail de solidarité que "nous constatons quotidiennement à travers les opérations de bénévolat au profit des hôpitaux et des centres de confinement".

De même qu’il a adressé ses remerciements aux associations et représentants de la société civile pour leur action de sensibilisation, saluant, à titre particulier, les agents et services d’hygiène et associations de l’environnement pour leurs campagnes d ’assainissement visant à contenir la propagation de la pandémie.

Le ministre a également salué, au nom du Président de la République et du Gouvernement, l'ensemble des professionnels de la santé, toutes catégories confondues, pour les sacrifices consentis à l’effet de préserver la santé des citoyens et endiguer le propagation de cette pandémie, réaffirmant que l’Algérie dispose des moyens de prévention en quantité suffisante pour protéger les professionnels de la santé.

Il a indiqué suivre les besoins réels de chaque établissement et y subvenir, au jour le jour, afin d’éviter "l’utilisation irrationnelle de ces moyens à forte demande qui pourraient devenir un moyen de spéculation".