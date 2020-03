Et oui, il n’y a pas que les hommes qui ronflent ! Les femmes aussi peuvent déranger leur partenaire pendant la nuit…

«Les femmes n'aiment pas penser qu'elles ronflent et pourtant elles représentent 40% des ronfleurs», explique le Dr Martin Allen, médecin consultant à l'hôpital universitaire de North Staffordshire, et porte-parole de la British Lung Fondation.

Ce chiffre est évalué sur les demandes de rendez-vous reçues par les cliniques qui traitent le ronflement. Dix fois plus de patients de sexe féminin qu’il y a deux ans consultent. De plus en plus de femmes cherchent une solution médicale ou chirurgicale pour résoudre ce problème d’habitude attribué aux hommes en surpoids. Le Dr Martin Allen, médecin consultant à l'hôpital universitaire de North Staffordshire explique Les femmes représentent désormais près d'un quart de tous les patients «ronflants» à la clinique privée et les rendez-vous pris par les femmes entre 20 et 30 ans sont quinze fois plus nombreux en 2012 qu’en 2010. Les femmes, aujourd’hui ont de plus de plus de comportements dits «masculin». Elles boivent plus de l’alcool, fument davantage et mangent moins sainement qu’avant. Tous ces changements d’habitudes peuvent entraîner les ronflements. De plus, elles avouent aussi plus facilement avoir cette pathologie.

Ce qui est une «bonne nouvelle» car le ronflement n’est pas qu’un problème sonore. Il peut impliquer des troubles médicaux plus graves, tels que l’apnée du sommeil, des rhino sinusites chroniques ou le surpoids.