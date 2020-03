Le musée national public "Ahmed Zabana" d’Oran a lancé sur le net une initiative intitulée "le musée visite vos maisons" en adéquation aux dispositions préventives contre la propagation du coronavirus a-t-on appris mardi, de cette institution muséale.

L'initiative permet aux amateurs du monde des musées de visiter virtuellement le musée "Ahmed Zabana" via sa page Facebook mais aussi de profiter des moments de découverte de l’histoire et des civilisations, a souligné le conseiller culturel du musée. Elle permet également aux utilisateurs de se promener entre les salles de ce musée par vidéo, pour découvrir les collections que recèle cette institution, devenant une destination touristique et culturelle par excellence pour les adultes et enfants notamment sa salle des sciences naturelles, a souligné Adel Zouaoui.

L'initiative intervient suite à la suspension, par les pouvoirs publics, de toutes les activités culturelles, et ce, dans le cadre des mesures préventives prises pour éviter de la propagation de la pandémie Covid 19 et coïncidant avec les vacances scolaires du printemp s.