La section de Badaling de la Grande Muraille de Chine a été partiellement rouverte aux visiteurs mardi, après avoir été fermée pendant près de deux mois en raison de l'épidémie du Coronavirus.

Le site sera ouvert entre 9h00 et 16h00, et le nombre quotidien de visiteurs sera plafonné à 19.500. Mardi à 14h00, un total de 892 billets avaient déjà été réservésn, selon l'agence Chine nouvelles.

Les visiteurs doivent réserver les billets sur le site officiel ou via WeChat et s'inscrire avec leurs informations personnelles pour obtenir un code de santé, et leur température sera prise à l'entrée. Un itinéraire circulaire à sens unique a été conçu pour empêcher le rassemblement de foules.

Le téléphérique, le Musée de la Grande Muraille, la Grande Muraille ancienne et d'autres sections restent fermés. La Grande Muraille de Badaling, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est située dans le district de Yanqing à Pékin, à environ 60 km au nord-ouest du centre-ville. C'est la première section à avoir été ouverte et aussi la section la plus populaire de la Grande Muraille auprès des touristes. Le site a reçu plus de 9,9 millions de visiteurs en 2018.