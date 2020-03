Plus de 361.510 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 174 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT, 1.748 nouveaux décès et 37.217 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Italie avec 601 nouveaux morts, l'Espagne (462) et la France (186).

L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 6.077 morts pour 63.927 cas. 601 décès et 4.789 nouveaux cas y ont été annoncés lundi. 7.432 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.093 cas (39 nouveaux entre d imanche et lundi), dont 3.270 décès (9 nouveaux), et 72.703 guérisons. Les pays les plus touchés après l'Italie et la Chine sont l'Espagne avec 2.182 morts pour 33.089 cas, l'Iran avec 1.812 morts (23.049 cas), la France avec 860 morts (19.856 cas), et les Etats-Unis avec 499 morts (41.511 cas). Depuis dimanche à 19H00 GMT, la Gambie, la République tchèque, le Nigeria, le Zimbabwe et le Monténégro ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Syrie ont annoncé le diagnostic de premiers cas. L'Europe totalisait lundi à 19H00 GMT 185.413 cas (10.114 décès), l'Asie 97.905 cas (3.542 décès), les Etats-Unis et le Canada 42.943 cas (519 décès), le Moyen-Orient 26.744 cas (1.844 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 5.382 cas (68 décès), l'Afrique 1.691 cas (51 décès) et l'Océanie 1.433 cas (8 décès). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).