Les autorités sanitaires italiennes ont appelé mardi à "ne pas se faire d'illusions" sur la baisse du nombre de nouveaux cas la veille dans la péninsule, exhortant la population à respecter plus que jamais les règles de sécurité.

"Nous ne devons pas nous faire d'illusion à partir d'une petite baisse", a déclaré le président de l'Institut supérieur de la Santé Silvio Brusaferro sur les ondes de Rai Radio2. Selon le bilan officiel publié lundi soir, les nouveaux cas ont chuté à 4.789, contre 6.557 samedi.

L'Italie a enregistré 601 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un chiffre également en baisse, soit 6.077 depuis le début de l'épidémie. "Nous devons examiner les données très attentivement, les analyser sur le plan épidémiologique.

Il faut encore attendre quelques jours pour comprendre quelle est la tendance, nous vivons une semaine très importante", a-t-il expliqué, appelant ses compatriotes à respecter les règles de sécurité pour empêcher de nouvelles contagions.

"Efforçons-nous tous de suivre les bons comportements.

Un mauvais comportement aujourd'hui aura des conséquences dans les deux proch aines semaines", a-t-il mis en garde. "Notre capacité à être rigoureux dans le respect des règles influencera certainement les évolutions des courbes (de contagion) dans toutes les régions", a-t-il insisté.

La grande majorité des Italiens semblent à présent accepter et respecter les mesures restrictives, comme le montrent les rues désertes des principales métropoles italiennes de Milan à Naples, en passant par Rome et Florence, bien loin des foules observées il y a deux semaines sur les plages ou dans les parcs.