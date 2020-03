Manchester City (Premier League anglaise de football) n'a pas l'intention de laisser filer l'été prochain, l'ailier international algérien Riyad Mahrez, convoité notamment par le Paris SG (Ligue 1/France), rapporte mardi le tabloïd anglais The Sun.

"Il y a un intérêt pour Mahrez, mais nous n'avons pas l'intention de le laisser partir ailleurs. Il a dit à Pep Guardiola (entraîneur de Man City, ndlr) qu'il était très heureux et qu'il a finalement l'impression d'avoir trouvé sa place au sein de l'équipe malgré qu'il ne joue pas régulièrement. Nous sommes à l'aise sur ce sujet", a indiqué une source anonyme, cité par le quotidien anglais.

Mahrez (29 ans) enchaîne sa deuxième saison sous le maillot des "Cityzens", mais reste loin de constituer le premier choix pour l'entraîneur Pep Guardiola, en dépit de ses statistiques assez correctes : 8 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Selon The Sun, "Manchester City ne veut pas vendre l'ancien joueur de Leicester City, et prévoit de l'avoir comme élément clé de l'équipe la saison prochaine", soulignant que le capi taine de l'équipe nationale était "même prêt à prolonger son contrat, et à négocier de nouvelles conditions, même si son bail court jusqu'en 2023.

Il gagne environ 180.000 livres par semaine (194.000 euros), mais City attendra encore un an avant même d'entamer des discussions sur l'augmentation de ce montant". Mahrez est désormais évalué à plus de 80 millions de livres par Manchester City, soit une augmentation de 20 millions de livres par rapport aux 60 millions offerts à Leicester en juillet 2018. A l'instar des autres championnats européens, la Premier league anglaise a été suspendue jusqu'au 30 avril, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) qui a touché pratiquement le monde entier.