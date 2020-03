La campagne `` Faites passer le message pour éliminer le coronavirus '' promeut cinq étapes clés que les personnes doivent suivre pour protéger leur santé conformément aux directives de l'OMS, axées sur le lavage des mains, l'étiquette de la toux, ne pas toucher votre visage, la distance physique et rester à la maison en cas de malaise .

Vingt-huit joueurs sont impliqués dans la campagne vidéo, qui est publiée en 13 langues. Parmi les joueuses et les joueurs qui ont participé à la campagne on retrouve notamment Lionel Messi, Radamel Falcao ou encore Carli Lloyd, les gardiens Alisson Becker (Brésil, Liverpool), Gianluigi Buffon (Italie, Juventus), Iker Casillas (Espagne), l'ancienne défenseuse internationale française Laura Georges, l'ex-attaquante allemande Celia Sasic ou enco re des anciens joueurs comme Youri Djorkaeff, Gary Lineker, Samuel Eto'o ou encore Carles Puyol.

«La FIFA et son président Gianni Infantino ont été activement impliqués dans la transmission du message contre cette pandémie depuis le tout début», a déclaré le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du lancement virtuel de la campagne au siège de l'OMS à Genève, en Suisse.

«Que ce soit par le biais de campagnes ou de financements, la FIFA a résisté au coronavirus et je suis ravi que le football mondial soutienne l'OMS pour éliminer le coronavirus. Je n'ai aucun doute avec ce type de soutien que nous gagnerons ensemble.» «Nous avons besoin d'un travail d'équipe pour lutter contre le coronavirus», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

«La FIFA s'est associée à l'OMS parce que la santé passe avant tout. J'appelle la communauté du football du monde entier à se joindre à nous pour soutenir cette campagne afin de faire passer le message encore plus loin. Certains des plus grands joueurs à avoir joué au beau jeu ont donné leur nom à la campagne et sont unis dans leur désir de passer le message pour expulser COVID-19.» Pour rappel, la Fifa avait accordé un don de 10 millions de dollars à l'OMS dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.