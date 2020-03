Les éléments de la section de la sécurité routière de Ain Defla ont arrêté jeudi dernier à Boumedfâa (55 km à l est du chef-lieu de wilaya) deux (2) personnes s'adonnant à la spéculation sur des produits pharmaceutiques, et saisi 20 mille pairs de gants médicaux non facturés, a-t-on appris lundi du Groupement local de la Gendarmerie Nationale.

Au cours d une mission au niveau du barrage fixe de Boumedfâa situé sur le tronçon de l autoroute est/ouest traversant la wilaya, les éléments de la section de la sécurité routière ont intercepté un camion, à bord duquel se trouvaient deux personnes, dont la fouille minutieuse a révélé la présence de 50 cartons contenant 20 mille paires de gants médicaux non facturés soigneusement dissimulées, a-t-on précisé de même source. L'interrogatoire poussé des deux personnes en question a permis aux gendarmes de savoir que le camion était en provenance de Blida et qu' il se dirigeait vers la wilaya de Saida, a-t-on détaillé. Une enquête a été ouverte par la brigade de Gendarmerie de Boumedfâa en vue de connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, a-t-on conclu de m ême source.