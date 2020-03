Des initiatives de solidarité ont été lancées par l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO) en vue de soutenir les structures hospitalières en cette période marquée par la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a-t-on appris mardi auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Ainsi, un laboratoire de la Faculté de Mathématiques et des Sciences des Matériaux à l’UKMO a réussi à préparer un produit désinfectant afin de le mettre à la disposition des hôpitaux.

Menée en groupe d’académies, selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette opération s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’Université à la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on signalé à l’UKMO.

La direction de l’UKMO a, en outre, appelé les enseignants à la renonciation totale ou partielle de leur prime de rendement, de manière volontaire et non obligatoire, au profit des structures hospitalières dans le but de les aider face à cette conjoncture sensible que traverse le pays et provoquée par la pandémie de COVID-19, lit-on dans un commun iqué rendu public sur sa page Facebook officielle.

Les enseignants intéressés par l'initiative sont invités à s’inscrire avant le 26 mars courant, est-il ajouté.

Outre des campagnes de sensibilisation sur les risques de la propagation du coronavirus et les moyens de prévention, notamment les précautions à prendre et les bonnes habitudes quotidiennes d'hygiène à adopter, d’autres actions traduisant les bonnes valeurs de citoyenneté et de solidarité ancrées dans les traditions de la société algérienne ont été organisées ces derniers jours à Ouargla.

Initiées par les services communaux, la Sûreté nationale et la Protection civile, avec le concours de certaines associations locales et des bénévoles, des campagnes de désinfection ont touché plusieurs artères, espaces et établissements publics, y compris des hôpitaux, afin d’éviter la propagation du virus.

D’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour cette campagne visant à contenir le rythme de la propagation de la pandémie de COVID-19, en assurant un milieu urbain sain et propre.