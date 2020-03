Une plate-forme en ligne a été ouverte lundi pour offrir des conseils aux Chinois à l'étranger sur la prévention et le traitement de COVID-19, alors que la lutte contre le virus devient une tâche mondiale.

Lancée par la Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba sur le principal service de paiement mobile en Chine, Alipay, la plate-forme rassemble des professionnels de la santé expérimentés qui ont traité des patients de COVID-19 à Wuhan et étaient en première ligne dans la lutte contre le virus.

La plate-forme invite également les agents de santé bénévoles à se joindre aux forces et à contribuer à aider les Chinois à l'étranger à combattre le virus. Les deux fondations ont été créées respectivement par Jack Ma en son nom et au nom du groupe Alibaba, géant chinois de la technologiefondé par Jack Ma.