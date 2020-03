Les Etats membres de l'Union européenne se sont entendus pour engager les négociations d'adhésion avec la Macédoine du nord et avec l'Albanie, mais des conditions ont été imposées à Tirana, ont annoncé lundi plusieurs diplomates.

L'accord trouvé par les ambassadeurs des Etats membres à Bruxelles doit encore être avalisé mardi par les ministres des Affaires européennes lors d'une vidéoconférence, puis la décision devra être formalisée avec une procédure écrite, a-t-on expliqué. Il sera ensuite soumis à la fin de la semaine aux chefs d'Etat et de gouvernements qui devront donner mandat à la Commission européenne de préparer un cadre de négociations. Ce cadre de négociations devra être entériné lors d'un autre sommet européen et une date sera alors décidée pour l'ouverture des négociations. Toutefois, l'Allemagne et les Pays-Bas ont exigé de Tirana des réformes à accomplir avant l'ouverture formelle des négociations. L'Albanie doit adopter une réforme électorale, assurer un financement transparent des partis politiques et des campagnes électorales. Elle doit également po ursuivre la mise en oeuvre de la réforme judiciaire, notamment en assurant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour, et finaliser la mise en place des structures spécialisées dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, précise le projet d'accord.