La Norvège, sollicitée avec d'autres pays pour participer sous commandement français à l'opération militaire Takuba au Mali, ne va pas envoyer de soldats à ce stade faute de soutien politique suffisant, a annoncé lundi son gouvernement.

"Nous sommes préoccupés par l'aggravation de la situation au Sahel et comprenons bien le besoin d'établir la task force Takuba", a déclaré le ministre de la Défense, Frank Bakke-Jensen, dans un communiqué.

"Le gouvernement a examiné cela soigneusement et consulté le Storting (parlement, ndlr). Dans la mesure où nous manquons de soutien au Storting, nous avons conclu que la Norvège ne participera pas à cette force maintenant", a-t-il ajouté. Le gouvernement de centre droit est minoritaire depuis le départ en janvier des populistes du parti du Progrès. Celui-ci, qui reste un allié naturel au Parlement, s'oppose à l'envoi de soldats des forces spéciales norvégiennes au Sahel, préférant qu'elles se concentrent sur les missions en région arctique.

M. Bakke-Jensen dit avoir informé la France de cette décision et précise que la question d'u ne participation pourrait être de nouveau soulevée à l'avenir.

Censée accompagner les forces locales au combat au Mali, la future force Takuba doit rassembler à partir de cet été des unités de forces spéciales européennes sous le commandement d'un officier français.