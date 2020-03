Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décrété, lundi ,l'état d'urgence pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) dans son pays où 25 cas ont été enregistrés. "Ainsi, face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidéde renforcer les dispositions déjà en vigueur, je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national", a-t-il déclaré dans un message radiotélévisé.

Dans le cadre de l'état d'urgence, Alassane Ouattara a annoncé une série de mesures dont l'instauration d'un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin à compter du mardi 24 mars, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit.

A ces mesures s'ajoutent la création de "couloirs humanitaires" pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance et le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national.

Le président Ouattara mise également sur la détection précoce, la prise en cha rge rapide et l'isolement "en toute confidentialité" des malades.

"Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger les populations, dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays", a-t-il insisté non sans préjuger des "suites judiciaires" au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations.

Le chef de l'Etat ivoirien a en outre annoncé un "plan de riposte national" d'un montant de 95,8 milliards de FCFA pour renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie et briser la chaîne de transmission de la maladie. Dès le 16 mars, le gouvernement ivoirien a pris des mesures en vue de limiter la propagation du coronavirus, notamment, la suspension de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays à risque, la fermeture de tous les établissements d'enseignement, des cinémas et des lieux de spectacle, la gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19.