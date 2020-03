Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de prendre toutes les mesures pour interdire la diffusion de toutes statistiques sur la situation des cas atteints du Coronavirus à travers le pays, en dehors du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, étant "l’unique instance habilitée à le faire en coordination avec le ministère de la Communication".

Le Président Tebboune a condamné avec force "les plumes et voix qui s’élèvent uniquement pour verser dans l’alarmisme, semer le doute et saper le moral du citoyen ", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République rendu public au terme de la réunion du Conseil des ministres.

Par ailleurs, le Président de la République a réitéré ses vifs remerciements à tous "les fonctionnaires de la santé, parmi les spécialistes, les médecins et le corps paramédical ainsi que la protection civile, les agents de l’Etat et le mouvement associatif et les services de s écurité pour "leurs efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie et la préservation de la santé du citoyen".

Il a affirmé, dans ce cadre, que "leurs efforts et leurs sacrifices ne seront pas vains, car l’Etat qui est, aujourd’hui, fier d’eux leur sera grandement reconnaissant, demain, lorsque la crise s’estompera et que la vie reprendra son cours normal".

De même qu’il a présenté ses remerciements aux initiateurs "pour leurs bons actes, qu’il s’agisse du nettoyage des rues, de la désinfection des espaces et lieux de rassemblements, de la dénonciation des spéculateurs ou de leur contribution par leurs recherches dans les laboratoires", saluant tout "effort visant à faire prévaloir l’intérêt de la Nation en cette conjoncture difficile et toute mesure préventive prise pour protéger sa personne et sa société".

"L’Etat se prépare à toutes les éventualités pour interdire et lutter contre la propagation de la pandémie que nous surmonterons, avec l’aide de Dieu, en faisant preuve de calme, de solidarité, de discipline et de patience", a conclu le président de la République.