Un total de 159 quintaux de farine (blé tendre) a été saisi par les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Telmouny (wilaya de Sidi Bel-Abbès), a-t-on appris auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

La quantité de marchandise a été saisie en coordination avec des agents de l’inspection du commerce, dans d’un entrepôt privé.

Après vérifications, les agents du commerce ont découvert que le propriétaire ne disposait pas de registre de commerce pour exercer cette activité. La quantité de farine était emballée dans des sacs de 10 kg. Des mesures judiciaires seront prises à l’encontre du commerçant. Par ailleurs, les services du commerce de Sidi Bel Abbès poursuivent leurs sorties d’inspection des locaux commerciaux en vue de contrôler le niveau de respect de l’application des dispositions et mesures préventives dans le cadre des actions de la commission de wilaya multisectorielle, installée lundi dernier pour activer le système de suivi et contrôle du Coronavirus et sa propagation.