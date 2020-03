Un plan spécial de transport des travailleurs des secteurs vitaux, notamment la santé, a été adopté dimanche dans la wilaya de Annaba, a-t-on appris au cours d'une réunion de suivi et d'évaluation présidée par le wali, Djamel-Eddine Berimi.

Pour les personnels de la santé, le plan prévoit la désignation de points de ramassage précis pour les transporter vers les établissements hospitalo-universitaires "Dorbane", "Ibn Rochd" et "Ibn Sina" et les hôpitaux spécialisés d'El Hadjar, Ain Berda et El Bouni, a-t-on indiqué.

Dans une première étape, 15 autocars ont été mobilisés pour le transport des personnels de la santé, a indiqué le directeur des Transports, Abdelmalek Djouini, soulignant que "davantage de bus peuvent être mobilisés et affectés aux structures sanitaires en fonction des besoins''.

Le wali a insisté sur l'application des mesures sanitaires d'hygiène et de désinfection des moyens de transport et le respect de la distance entre les personnes par la réduction du nombre de personnes par bus et l'augmentation du nombre de véhicules de transport.

180 bus ont été recensés pour le transport des travailleurs des divers secteurs économiques, incluant les moyens de transport du complexe Sider-El Haddjar, de Fertial et de l'entreprise portuaire, a-t-on ajouté.

Cinq (5) cas d'infection par Covid-19 sont enregistrés à ce jour dans la wilaya de Annaba. Et, quatre centres avancés spéciaux à Annaba, El Hadjar, Ain Berda et El Bouni, encadrés par des médecins spécialistes pour alléger la pression sur le service des maladies infectieuses de l'hôpital Dorbane ont été ouverts. Plus de 200 personnes rapatriées de l'étranger, notamment de la Tunisie, sont actuellement placées en confinement sanitaire à Seraïdi et Annaba à titre préventif, a-t-on également rapporté.