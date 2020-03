Douze (12) casemates pour terroristes et 5 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites dimanche à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Beni Foudhala à Batna en 5e Région Militaire, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 22 mars 2020, douze (12) casemates pour terroristes, cinq (5) bombes de confection artisanale, ainsi que des effets vestimentaires et divers autres objets", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP"ont arrêté, à Djanet en 4e Région militaire (RM), 264 individus et saisi 12 marteaux piqueurs, 16 groupes électrogènes et un camion chargé de mélange de pierres et d'or brut", tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières "ont saisi 11.891 comprimés psychotropes, et ce, lors de patrouilles distinctes menées près des frontières à Tébessa en 5e RM et El-Oued en 4e RM".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Chlef en 1e RM, 3 narcotrafiquants en possession de 9,5 de kif traité, alors que 25 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen en 2e RM et Djanet en 4e RM".