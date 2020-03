Devant l’explosion des commandes en lige en raison du confinement général des populations, le leader mondial du commerce en ligne Amazon a décidé de réduire ses livraisons pour ne répondre qu’aux commandes relatives aux « produits les plus importants, comme des produits de base, de l’équipement médical ou d’autres produits dont la demande est en augmentation », rapporte le site technologique français lesnumériques.com, dans un papier d’hier.

La restriction touche essentiellement ses livraisons en France et en Italie, selon la société qui a également prévenu que l’assiette des produits concernés évoluera en permanence. Les revendeurs tiers, don les livraisons sont assurés par Amazon ont été informés que les commandes de ‘’produits moins essentiels’’ ne seront plus prises en compte, sans qu’aucune liste de produits ne leur soit indiquée, ce qui revient à dire que « la définition de ces produits reste à la discrétion d'Amazon », précise lesnumériques.com. Pour le reste des produits commercialisés par lui, mais de moindre nécessité, tels les jouets, Amazon a fait avoir que leur livraison continuera d’être assurée avec cependant des délais plus allongés, allant jusqu’’ à 7 jours. Pour rappel le leader américain a fait face il y a quelques jours à un mouvement social de retrait de 200 employés qui ont fait jouer leur droit au retrait.

DKNews