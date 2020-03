Un système de suivi géographique des personnes qui ont pu être en contact avec des patients contaminés par le nouveau coronavirus, sera prochainement mis en place en Russie, a annoncé lundi, le cabinet du Premier ministre Mikhaïl Michoustine.

Le système devrait être opérationnel d’ici le 27 mars, a indiqué le Premier ministre sur son site Internet dans un communiqué, relayé par l’agence de presse, Sputnik. Selon la même source, le ministère des Communications créera ce dispositif à partir des données de géolocalisation des téléphones portables. Il offrira la possibilité au gouvernement d’informer les citoyens qui sont entrés en contact avec une personne identifiée comme porteuse du virus. Le message les exhortera à s’isoler, et leurs informations géographiques seront envoyées à leur tour aux autorités. Le gouvernement de la Fédération de Russie a également annoncé un investissement de 10 milliards de roubles (116 millions d’euros) pour le diagnostic et le traitement des maladies épidémiques, l’achat d’équipements de protection et de médicaments.

Selon le dernier bilan des autorités en date du lundi, la Russie comptabilise 438 personnes infectées, dont 17 ont déjà guéri. Le gouvernement a mis à disposition des citoyens un site internet où ils peuvent suivre toutes les données et les recommandations officielles liées à la pandémie de Covid-19.