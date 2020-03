L'Université "Aboubekr Belkaid" de Tlemcen a lancé une plate-forme électronique pour assurer des cours aux étudiants, dans le cadre des mesures préventives pour éviter la propagation du Coronavirus, a-t-on appris, dimanche de cet établissement.

Le vice-recteur de l’université, Boulenouar Bensaïm, a souligné que cette plateforme électronique est destinée aux enseignants et aux étudiants par le biais de laquelle les différentes cours, travaux dirigés et travaux pratiques sont fournis sur une période de 4 semaines en utilisant les techniques du E-learning. Il a ajouté que l’opération, lancée depuis deux semaines, est suivie par le centre d’informatique de la direction de l’université, se poursuit à un bon rythme en touchant les facultés de technologie, des sciences de la nature et de la vie. "Tous les cours seront disponibles sur cette plateforme électronique au profit des étudiants pour le reste des facultés au début de la semaine prochaine", a-t-il assuré. Par ailleurs, M. Bensaim a rappelé que le ministère de tutelle a lancé, en 2016, la formation obligatoi re des professeurs nouvellement recrutés en matière d’utilisation des programmes électroniques comme supports pédagogiques.

Des sessions de formation ont été organisées et supervisées par des chefs de département et des ingénieurs spécialisés en informatique à l'Université de Tlemcen, avant le lancement de la plate-forme électronique. L'initiative s'inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par l'Etat pour éviter la propagation du Coronavirus au sein des établissements d'enseignement supérieur.

Elle vise à assurer une interaction à distance via la plateforme électronique entre l'enseignant et l'étudiant dans le but d’assurer la continuité des cours aux étudiants afin d'éviter tout retard dans l'achèvement du programme universitaire, selon le même responsable. Il a souligné qu'après le retour à la normale de la situation sanitaire que traverse le pays, il est prévu qu'un cours soit programmé dans chaque faculté pour établir un résumé des cours assurés via cette plateforme.

Par ailleurs, le même responsable a annoncé que dans le cadre des mesures préventives contre le Coronavirus, des laboratoires de recherche des facultés des sciences et sciences de la nature et vie de l’université de Tlemcen ont produit 100 litres de désinfectants et distribués aux personnels des établissements universitaires de la wilaya.

APS