Parmi les initiatives proposées aux habitats de France, dont la population est majoritairement confinée depuis plus d’une semaine, la Bibliothèque Nationale de France offre une série de circuits culturels disponibles en ligne.

Ainsi ce voyage ‘’Fantasy’’ est présenté sous forme de jeu interactif embarquant l’utilisateur dans des visites sur des circuits et des décors féériques, selon le site www.journaldugeek.com qui précise que cette balade « qui dure 40 minutes, promet aux utilisateurs d’approfondir leurs connaissances avec Harry Potter, le Seigneur des anneaux et Game of Thrones. » Pour les amateurs de photos d’art, la BNF suggère de voir les plus belles réalisations du monde en restant sur le canapé. Le musée du Louvres, dont les portes ont été fermées reste accessible sur le net ; « grâce à une visite virtuelle, les amateurs d’art pourront découvrir plusieurs collections comme celles de l’Antiquité égyptienne, médiévale et la galerie d’Apollon », rapporte ce même site. De son côté la SACEM (société des auteurs compositeurs de musique) propose une ballade dans l’histoire de la mélodie française. Une virée virtuelle est également possible vers les Etatas Unis où le MOMA (museum of moder art) «ouvre aussi ses portes virtuelles et permet ainsi d’admirer plusieurs œuvres majeures comme “La Nuit Etoilée” de Van Gogh ou encore la Route tournante à Montgeroult de Paul Cézanne », peut-on lire sur lesnumeriques.com.

