Les élèves ont regagné lundi leurs écoles dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest de la Chine) après que les autorités ont décidé de rouvrir tous les établissements primaires et secondaires, première région provinciale du pays à le faire dans le contexte de l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

La réouverture a eu lieu après que la région n'avait signalé aucun nouveau cas d'infection par le coronavirus au cours des 34 derniers jours à la date de dimanche.

Lundi, plus de 4 millions d'élèves se sont rendus dans des salles de classe de 5.004 écoles primaires, secondaires et professionnelles de la région de manière ordonnée, les autorités ayant mis en œuvre des mesures antivirus pour assurer la sécurité des élèves. Il y a une semaine, les élèves des collèges et lycées qui seront diplômés cette année sont retournés à l'école au Xinjiang.

La Chine teste un vaccin sur une centaine de volontaires

La Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus, au moment où plusieurs pays sont engagés dans une course pour découvrir un moyen de combattre l'agent pathogène.

Ces 108 volontaires, répartis en trois groupes, ont reçu vendredi de premières injections, a rapporté lundi le quotidien anglophone Global Times.

Agés de 18 à 60 ans, tous sont originaires de la ville de Wuhan, où le Covid-19 a fait son apparition en décembre avant de se propager à l'étranger. Dimanche, une source impliquée dans ces essais a confirmé à la presse sous couvert d'anonymat le début des expérimentations. Les autorités sanitaires du pays ont donné le feu vert à des expérimentations sur l'homme le 17 mars, jour où leurs homologues américains annonçaient le premier test d'un vaccin contre le Covid-19 à Seattle sur 45 adultes volontaires.

Les volontaires chinois seront suivis pendant six mois.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement agréé contre le virus, qui a tué à ce jour plus de 14.000 personnes dans le monde. L'annonce des essais de vaccins in tervient dans un contexte d'escalade entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de la pandémie, le président américain Donald Trump accusant Pékin d'avoir une part de responsabilité dans la propagation du "virus chinois".

Un éditorial du Global Times la semaine dernière expliquait que "le développement d'un vaccin est une bataille que la Chine ne peut se permettre de perdre".

Des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un vaccin contre le Covid-19 "partout dans le monde", dans un délai estimé de 12 à 18 mois minimum. De son côté, la Russie a annoncé avoir commencé à tester un vaccin sur des animaux. Les premiers résultats seront connus en juin. Le pays avait assuré en janvier se lancer immédiatement dans le développement d'un vaccin, après avoir reçu de la Chine le génome du Covid-19.



La Chine n'a enregistré aucun cas local

La Chine n'a enregistré lundi aucun nouveau cas de contamination d'origine locale au coronavirus, mais les autorités sanitaires ont fait état de 39 cas importés supplémentaires. Neuf décès ont par ailleurs été enregistrés, tous dans la ville de Wuhan, berceau chinois de l'épidémie, à en croire le bilan officiel. Deux mois jour pour jour après la mise en quarantaine de la métropole de 11 millions d'habitants, aucune nouvelle contamination n'y a été signalée lundi, et ce, pour le cinquième jour consécutif. Ces dernières semaines, le nombre de nouveaux cas journaliers a fortement chuté en Chine. La majorité concerne désormais des contaminations de personnes de retour de l'étranger. Sur les 39 nouveaux cas signalés lundi, dix se trouvent à Shanghai et dix autres à Pékin. Pour éviter que ces contaminations "importées" ne relancent une épidémie largement endiguée en Chine, les autorités imposent désormais une quarantaine de 14 jours à toute personne arrivant sur le sol chinois. Et depuis ce lundi, tous les vols internationaux à destination de Pékin sont déroutés vers d'autres aéroports régionaux où des contrôles sanitaires renfo rcés sont en place.

Seuls les passagers testés négatifs peuvent ensuite rejoindre la capitale chinoise.

Avec un total de 81.093 cas et 3.270 décès officiellement recensés, la Chine est le second pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus.

507 contaminations importées ont été signalées.