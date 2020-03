Un total de 5.476 personnes ont été tuées par la pandémie de coronavirus en Italie, où 651 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche par la protection civile.

Le chiffre de décès des dernières 24 heures est moindre que celui annoncé samedi (793, un record), mais c'est le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. Le nombre total de cas positifs a encore augmenté d'un peu plus de 10% (59.158 soit 5.560 de plus que samedi). L'Italie est le pays le plus touché au monde par le Covid-19, parti de Chine en décembre dernier.

D'après les derniers chiffres communiqués par les autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Covid-19 a fait, jusqu'a dimanche, au moins 13.444 morts et affecté plus de 308.130 personnes dans 170 pays et territoires depuis fin décembre 2019. De plus, des centaines de millions de personnes sont confinées à travers le globe, afin de limiter la propagation de cette épidémie, qualifiée d'"ennemi de l'humanité" par l'OMS.