Lors d'une conférence de presse, le ministre a fait savoir que son département avait procédé, en application des orientations du Président Tebboune, et en coordination avec d'autres secteurs, au renforcement du contrôle sanitaire au niveau des centres frontaliers, terrestres, aériens et maritimes mais aussi à la localisation des endroits suspectés d'être un foyer pour cette pandémie aux fins de leur fermeture.

Plus de 270 médecins, paramédicaux, et psychologues ont été, également, mobilisés pour accompagner les sujets en quarantaine, précise le premier responsable du secteur.

Parmi ces mesures, figurent, entre autres, le renforcement du diagnostic à travers la mise en service de deux laboratoires annexes régionaux à Constantine et Oran durant la semaine en cours, outre la collaboration avec les autres départements ministériels pour la lutte contre les spéculateurs ayant investi dans la panique des citoyen s en stockant les moyens de protection comme les masques et les désinfectants dans le but de provoquer une pénurie et augmenter ainsi les prix.

A ce propos, M. Benbouzid a rassuré que tous ces dispositifs seront mobilisés, si besoin est, au niveau de l'ensemble des établissements de santé équipés de lits et de moyens médicaux, rappelant, dans ce sens, "la mise en place d'un programme de sensibilisation au profit des citoyens sur la pandémie de Covid-19 via les médias avec l'implication de grands experts et d'hommes de religion.

Le ministère a également décidé , précise t-il, l'encouragement des professionnels de la santé pour les inciter à déployer davantage d'efforts afin de surmonter cette crise en leur assurant suffisamment de moyen de protection", faisant état de la réception, au cours de cette semaine, d'un nombre de caméras thermiques supplémentaires outre la récupération provisoire de toutes les caméras thermiques des aéroports d'Alger, Oran et Constantine".

Par ailleurs, le ministre a annoncé l'adoption d'un protocole de traitement par les experts conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).