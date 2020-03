Des pieds trop creux ou mal chaussés peuvent être la cause de votre mal de dos.

Un appui correct soutient bien le dos

En une vie, on fait à pied deux fois et demie le tour de la terre. «Les pieds sont les “fondations” du corps. Si elles ne sont pas solides, l’édifice est bancal. Même un ongle incarné peut entraîner une douleur qui modifie le déroulé du pied pendant la marche», explique la podologue. On boîte, on sollicite trop sa hanche et, quelques semaines après, une douleur dorsale peut apparaître.

Un bilan chez le podologue

La moindre anomalie d’appui (en rotation, en avant…) peut remonter le long de la jambe et atteindre le dos ou le cou. Pour le vérifier, le podologue observe la répartition du poids du corps sur chaque pied grâce à un podoscope. Puis il fait marcher le patient sur un podomètre électronique doté de 2 048 capteurs de pression. Il regarde les chaussures (usure), examine les pieds (corne).

S’il a une formation de posturologue, il observe les tensions dues à l’impact des appuis anormaux sur le corps. Et en les corrigeant, il prévient les récidives.

Que faire en pratique ?

La solution, c’est parfois la pose d’une talonnette pour compenser une jambe courte. Plus souvent, la réalisation d’une semelle en matériau absorbant type sorbothane aide à modifier les appuis, à redresser un pied en rotation.

«La douleur dorsale disparaît en général au bout de trois à six semaines», rassure Jean-Luc Hamelin, podologue. Contrainte : le port de la semelle est à vie. «Chez l’enfant, cela peut suffire à corriger la posture de manière définitive», note le spécialiste.

En cas de doute, c’est donc dès l’enfance qu’un bilan postural devrait être réalisé, pour prévenir le mal de dos plus tard. Côté chaussures, on évitera celles qui favorisent des modifications de la démarche, préjudiciables à l’équilibre de la colonne vertébrale.

Les talons trop haut (plus de 6 cm) favorisent une hyperlordose (courbure excessive de la colonne lombaire). Les ballerines, trop plates, amortissent mal les à-coups au niveau du talon. Et bien sûr, on porte des chaussures à sa taille !

Conseil d’expert

Travailler régulièrement l’appui unipodal : se mettre en équilibre sur un pied pendant une dizaine de secondes est un excellent moyen de renforcer ses muscles posturaux.