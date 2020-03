70 à 80% de la population souffrira un jour du dos. Il faut dire que les causes sont nombreuses : faux mouvements, mauvaises postures, hernie discale, stress… Voici quelques conseils pour se préserver des tours de rein et autres lombalgies.

Le réveil sonne

Ne vous levez pas d'un bond. Tout comme vous, vos muscles se réveillent et il ne faut pas les brusquer. Etirez-vous, puis repliez vos jambes et asseyez-vous sur le bord du lit. Lorsque vous vous habillez, évitez l'instabilité. Prenez appui contre un mur ou asseyez-vous sur le bord du lit. Inutile de trop solliciter vos muscles dorsaux pour simplement enfiler un pantalon.

Accroupissez-vous pour habiller votre enfant, ou asseyez-vous sur un tabouret. L'objectif est de vous mettre à sa hauteur pour garder le dos bien droit.

De retour à la maison

Evitez les positions avachies dans le canapé : il n'est pas bon d'avoir le dos courbé et les épaules affaissées.

Tâchez de dormir sur le dos ou en chien de fusil. Dormir sur le ventre accentue la cambrure de votre dos. Astuce : lorsque vous dormez sur le dos, placez un oreiller sous vos genoux pour atténuer les tensions au niveau des lombaires.

Le verrouillage lombaire

Pour soulever une charge lourde : écartez les pieds, pliez les genoux, contractez les abdominaux et serrez les fesses. De cette manière, ce sont vos jambes et moins votre dos qui travaillent. Portez la charge le plus près possible de votre corps.

Quand la douleur est là

Appliquez une poche de glace sur la zone douloureuse. Le froid agit comme un antalgique.

Trempez une serviette dans de l'eau bien chaude et posez-la sur la zone douloureuse pendant une vingtaine de minutes. La chaleur détend les muscles. Vous pouvez répéter ce geste plusieurs fois par jour.

Le repos total est déconseillé. Bien sûr, il ne s'agit pas de se traîner au bureau avec le dos bloqué ou malgré une sciatique qui lance dans la cuisse. Mais il faut essayer de maintenir une activité minimale (se lever plusieurs fois, prendre une douche…). En fait, le repos favorise la fonte musculaire, à un moment où le dos a justement besoin d'être fortifié.

Si au bout de 3 jours, la douleur ne disparaît pas, mieux vaut consulter votre médecin.