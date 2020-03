Israël avait annoncé son intention de libérer plus de 500 prisonniers israéliens, dans le but de réduire la surpopulation, et éviter la propagation du Coronavirus, ignorant les prisonniers palestiniens détenus dans des centres de détention surpeuplés, dont plus de 700 malades, 200 enfants, des dizaines de personnes âgées et des femmes, a dénoncé M. Qadri, cité par l’agence palestinienne de presse WAFA.

12% des détenus palestiniens souffrent d’hypertension artérielle, et de négligence médicale, selon la même source. Au mois de mars 2019, quelque 5.450 détenus politiques palestiniens dont 48 femmes, sept membres du Conseil législatif palestinien se trouvaient dans des prisons israéliennes.

Un Palestinien tué par des tirs de soldats de l'occupant israélien en Cisjordanie

Un Palestinien a été tué dimanche par des tirs de soldats de l'occupant israélien près de Nilin, à l'ouest de Ramallah en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a affirmé que l'armée de l'occupant israélien avait empêché une ambulance d'emmener cet homme à l'hôpital.

Des résidents des environs ont précisé qu'il s'appelait Soufiane al-Khawaja. Le gouvernement palestinien à Ramallah avait annoncé auparavant dimanche une interdiction de deux semaines des déplacements non essentiels en Cisjordanie pour prévenir la propagation de l'épidémie de coronavirus.