Une mutinerie impliquant près de 200 détenus s’est déroulée dimanche dans le centre de détention d’Uzerche, en Corrèze en Nouvelle-Aquitaine, dans le Sud-ouest de la France, après l'annonce de la suspension des visites aux parloirs jusqu'au 31 mars en raison du coronavirus, selon des médias locaux.

Dans la soirée du dimanche, une des plus grandes mutineries de la semaine a eu lieu dans la prison d’Uzerche. Environ un tiers des 600 détenus ont refusé de regagner leurs cellules, et les surveillants ont perdu le contrôle du bâtiment «C» de l’établissement, sans pour autant qu’il y ait eu un risque d’évasion, a indiqué le quotidien Le Parisien. Une quarantaine d’individus sont montés sur les toits. Des matelas ont été brûlés, et c’est au total près de 250 cellules qui ont été rendues inutilisables. A la suite de l’intervention de la gendarmerie et des ERIS (équipes régionales d’intervention et de sécurité), la plupart des mutins ont été maîtrisés en quelques heures, mais des hélicoptères ont survolé les lieux jusqu’au petit matin, selon la même source.

Faute de cellules, certains déten us ont été transférés vers d’autres établissements de la région de Nouvelle Aquitaine, d’autres ont été placés dans des cellules non endommagées. L’un d’entre eux a été asphyxié après avoir inhalé de la fumée et a dû être hospitalisé.

Depuis le 17 mars, d’autres cas de rébellion ont été observés dans des établissements pénitentiaires dans l’Hexagone, notamment à Grasse, Perpignan, Draguignan, Lille, Marseille, Nanterre et au Mans.

La raison invoquée est la suspension des parloirs dans le cadre des mesures de confinement liées à la pandémie