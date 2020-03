Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus, et sa propagation de plus en plus fulgurante dans plus d’une centaine de pays, les spectacles artistiques et culturels enregistrent des pertes énormes : « En Chine, plus de 20 000 spectacles ont été annulés ou reportés depuis le début de l'année, d'après les professionnels du secteur.

Un manque à gagner de plus de 253 millions d'euros », avance le site https://fr.euronews.com, dans un article daté du 12 mars dernier. Depuis, le confinement généralisé aidant toutes les salles de spectacle ont baissé rideau et les évènements déprogrammés l’un après l’autre. Mais déjà, la tournée de Madonna en France a été écourtée avec deux spectacles prévus dans a capitale mais annulés en dernière minute. Ce site évoque également le cas du rappeur britannique « Stormzy et sa tournée mondiale "Heavy Is the Head" », dont les « dates des semaines à venir sont donc annulées au Japon, en Chine et en Corée. » Idem pour une autre vedette du R&B Khalid, « qui devait se rendre à Bangkok, Singapour, Djakarta, Manille, Kuala Lumpur, Tokyo, Séoul, Mumbai et Bangalore d'ici mi-avril. » Le site de la télévision européenne a aussi fait mention de l’annulation d’une tournée de la légende mexicaine de la guitare électrique Carlos Santana qui avait prévu d’égayer ses fans européens dans le cadre de son Tour2020.

DKnews