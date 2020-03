Plusieurs artistes et institutions culturelles mettent en ligne gratuitement spectacles et concerts en cette période de confinement pour lutter contre le coronavirus. « Matthieu Chedid et Pierre Richard, ensemble, en direct sur le web. En raison de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, tous les concerts sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Mais ça n’empêche pas ces deux artistes de jouer ensemble et de diffuser leur concert au plus grand nombre », a constaté le site www.francetvinfo.fr, le 19 mars dernier, évoquant ces « dizaines de stars comme Jean-Louis Aubert, Christine and the Queens ou encore le violoniste Renaud Capuçon ont livré des performances via les réseaux sociaux. Tous ont choisi de donner rendez-vous à leurs fans avec le hashtag #EnsembleALaMaison. » Les institutions culturelles, telles l’Opéra de Paris se sont également mises dans a partition en mettant des œuvres en ligne pour aider à mieux faire supporter le confinement.

