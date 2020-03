Les stocks de produits alimentaires de base sont disponibles dans la wilaya d’Illizi «en quantités suffisantes» pour couvrir une bonne période, en cette conjoncture particulière marquée par la propagation du Covid-19, a-t-on appris dimanche de la Direction locale du Commerce.

Les services du secteur du commerce de la wilaya rassurent le citoyen quant à la disponibilité de l’ensemble des produits alimentaires de large consommation, à l’instar des produits de la semoule, farine, pâtes alimentaires, légumes secs et autres, précise la Direction locale du Commerce dans un communiqué. Ces produits sont disponibles au niveau des cinq points de vente (Illizi, In-Amenas, Djanet, Bordj Omar Idriss et Debdeb) de la filiale du groupe Agrodiv «Céréales des Zibans» (ex: Moulins des Oasis), et en quantités suffisantes et rassurantes pour ne pas entreprendre d’excès dans les achats susceptibles de perturber les approvisionnements, a-t-on ajouté. Les services du Commerce appellent, par ailleurs, les citoyens à signaler toute pratique commerciale illicite, notamment la hausse illicite des prix et la spéculation des marchandises, surtout en cette conjoncture sensible que traverse le pays du fait de la propagation du coronavirus dans le monde.