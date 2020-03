Dans ce cadre, le directeur de wilaya de l'action sociale, Fadala Mohamed a assuré que cette frange de la société est prise en charge tout au long de l'année et de manière régulière afin que ces personnes soient rassemblées et transférées par des agents de protection civile et des éléments de police, au centre d’accueil situé dans le quartier de Haï Mahiedine (ex-Eckhmul).

"Toutefois, ces personnes sans-abri n’apprécient pas de rester dans ce lieu car préférant vivre en dehors des clos et nous ne pouvons pas les forcer à rester", a-t-il déploré.

M. Fadala a estimé que "cette frange est moins exposée au risque d’infection car ces personnes vivent isolément et n’ont pas de contacts directs avec la population, ce qui réduit les risques de contamination".

"Toutefois, toutes les précautions préventives nécessaires ont été prises et en cas de suspicion d’une maladie, la personne concernée est dirigée vers un établissement sanitaire par les personnels du centre.

Un comité composé de représentants des secteurs de la santé, de l’action sociale, de la protection civile et du Croissant-Rouge algérien, "veille sur cette catégorie vulnérable" a-t-il indiqué, ajoutant que le centre qui les héberge est désinfecté quotidiennement et tous les moyens de protection sont distribués aux personnels de cette structure sociale.

Pour sa part, le comité de wilaya du CRA a distribué des masques aux personnes sans-abri dans le cadre des mesures de prévention contre le Coronavirus.

"Cependant, ces moyens restent insuffisants", a déploré le responsable du comité, Larbi Benmoussa.

Celui-ci a lancé un appel aux dons de bavettes, de savon liquide, de gel hydro-alcoolisé et des gants en latex en vue de les distribuer à cette catégorie et aux bénévoles du CRA. Il a également appelé les autorités locales à mobiliser les moyens nécessaires pour assurer l’hébergement des sans domicile et renforcer les moyens du centre relevant du secteur d'action sociale. De son côté, le commissariat des scouts musulmans algériens (SMA) d'Oran a également contribué aux opérations de désinfection des sites où se trouvent les sans-abri, comme il a distribué des moyens de protection pour les protéger contre l'infection.

Le groupe "El Mouw ahidine" procède, quant à lui, à la distribution de repas chauds aux sans domicile, rappelle-t-on.