La Nasa a dévoilé une nouvelle vidéo en haute résolution montrant la face cachée de la Lune, grâce aux données de la sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Cette vidéo, diffusée dernièrement révèle au plus près les formes de la Lune.

Elle a été réalisée grâce aux données récoltées par la sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter qui se déplace à 50 km de la surface lunaire , selon le magazine Science & Vie. Cette sonde de la Nasa a été lancée en 2009 afin de dresser une carte précise de la surface de la Lune mais aussi de chercher la présence de glace dans les régions polaires. Ces images, en ultra haute définition (plus de 4000 pixels de large), montrent également ce qu'ont observé les astronautes de la mission Apollo 13 en 1970. A cause d'un incident survenu lors du voyage, les astronautes ont changé de trajectoire et ont ainsi pu voir la face cachée de la Lune. Entre le coucher de la Terre d'un côté et le lever de Soleil de l'autre, ils se sont retrouvés dans une obscurité totale durant 8 minutes, avant de pouvoir retrouver le contact radio avec la Terre. Le type de rotation de la Lune fait que sa face visible depuis la Terre est toujours la même. Si celle-ci présente des mers lunaires, la face cachée est davantage recouverte de cratères : les mers y sont moins abondantes. Les premières observations ont été faites par la sonde soviétique Luna 3 en 1959, et en 1968 par un homme lors de la mission Apollo 8. Ainsi, cette vidéo de la Nasa devient aujourd'hui la représentation la plus précise et qualitative de la face invisible de la Lune.