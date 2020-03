Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef a assuré dimanche à Alger que le personnel des institutions et administrations publiques, mis en congé spécial en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), sera rémunéré.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, M. Acheuk Youcef a fourni des explications et des détails sur le décret exécutif relatif aux mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19, précisant que le personnel des institutions et administrations publiques, mis en congé spécial en raison de la pandémie du coronavirus sera rémunéré.

Pour ce qui des travailleurs du secteur privé et économique, le ministre a précisé qu'ils sont concernés par la mise en congé, faisant toutefois observer qu'il y a des dispositions à prendre autres que celles de la Fonction publique.

"Il y a beaucoup de leviers tels que les reliquats des congés ou les congés par anticipation pour les travailleurs de ce secteur lesquels peuvent aussi aller vers une convention collective avec les travailleurs en concerta tion avec le partenaire social", a-t-il dit.

S'exprimant sur la catégorie des personnes considérées prioritaires au congé exceptionnel, il a cité les femmes enceintes et celles élevant des enfants, précisant que "l'âge des enfants est déterminé de 0 à 16 ans".

"Au cas où la majorité du personnel d'une institution ou administration est féminine, le service ne doit pas s'arrêter pour autant", a affirmé le ministre, évoquant à cet effet l'option de "travailler en roulement ou par alternance".

A une question sur les retraités, le ministre a indiqué qu'"ils n'ont pas à s'en inquiéter et continueront à percevoir leurs pensions", ajoutant que "les dossiers de retraites seront reconduits automatiquement sans qu'ils (les retraités) se déplacent aux agences de la Caisse nationale des retraites".

"Nous avons pris toutes les mesures pour que les retraités, qui sont des personnes vulnérables, ne se déplacent pas et ils ont de ce fait la possibilité de se renseigner grâce au numéro vert 3011", a-t-il expliqué.

M. Acheuk Youcef a encore assuré que "la carte Chifa est activée automatiquement même si elle arrive à échéance et ce, jusqu'au 30 avril".

Enfin, le ministre a rappelé que ces dispositions "ont été prises de manière à ce qu’il n’y ait pas de concentration de personnes dans un même service et pré server ainsi le personnel de la contamination au Coronavirus, conformément au décret exécutif pris par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad précisant les modalités d'application des mesures décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus".