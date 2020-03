Aucune nouvelle infection au nouveau coronavirus n'a été signalée samedi à Wuhan en Chine, marquant la quatrième journée consécutive sans nouveau cas dans l'épicentre de l'épidémie après des mois de lutte contre ce virus mortel.

La commission de la santé de la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, a déclaré dimanche que le nombre total de cas confirmés de la maladie à nouveau coronavirus (COVID-19) restait à 50.005 à Wuhan et à 67.800 au Hubei samedi.

Le Hubei a enregistré cinq nouveaux décès, dont quatre à Wuhan, portant le nombre total de décès dans la province à 3.144.

Samedi, 490 patients sont sortis de l'hôpital dans la province après leur rétablissement, portant à 59.432 le nombre total de patients sortis guéris de l'hôpital.

Parmi les 5.013 patients hospitalisés, 1.419 étaient toujours dans un état grave, et 393 autres dans un état critique, selon la commission.



OMS : le confinement ne suffit pas à vaincre le coronavirus

Les pays ne peuvent pas simplement confiner leurs populations pour vaincre le coronavirus, a déclaré dimanche le principal expert des urgences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que des mesures de santé publique étaient nécessaires pour éviter une résurgence du virus plus tard.

Les mesures doivent se concentrer sur «ceux qui sont malades, ceux qui ont le virus, et les isoler, trouver leurs contacts et les isoler», a déclaré Mike Ryan dans une interview à la BBC.

«Si nous ne mettons pas en place de sérieuses mesures de santé publique maintenant, lorsque ces restrictions de mouvement et ces fermetures seront levées, le danger est que la maladie remonte», a-t-il expliqué.

Selon lui, l’Europe doit suivre les exemples de la Chine, de Singapour et de la Corée du Sud, qui ont imposé des restrictions de mouvement et des mesures rigoureuses pour tester tous les cas suspects possibles.

Plus de 300.000 cas du nouveau coronavirus (Covid-19) parmi lesquels 12.895 décès ont été détectés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un nouveau comptage réalisé par des agences à partir de sources officielles dimanche.

Au moins 300.097 cas d'infection, parmi lesquels 12.895 décès, ont été détectés dans 169 pays et territoires, notamment en Chine (81.054 cas, dont 3.261 morts), berceau de la pandémie, et en Italie (53.578 cas), pays le plus durement touché avec 4.825 morts, précise le bilan arrêté à 9h00 GMT.



Cuba envoie en Italie des médecins ayant combattu la fièvre Ebola

Cuba a dépêché en Italie une équipe de 52 médecins et infirmiers, dont certains forts d'avoir combattu la fièvre Ebola en Afrique, pour aider le pays européen le plus meurtri dans sa lutte contre le Covid-19. La destination de cette équipe arrivée samedi en Italie est la région de Lombardie, la plus touchée par le coronavirus.

En un mois, 4.825 personnes sont mortes en Italie en raison de cette pandémie.

L'équipe composée de 36 médecins, 15 infirmiers et un administrateur, «est prête à travailler sans relâche pour soigner et affronter l'épidémie de Covid-19 en collaboration avec les professionnels de la santé» d'Italie, a déclaré son chef, Carlos Ricardo Perez.

Trente des membres de cette équipe ont lutté contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a ajouté le chef de l'équipe lors d'une cérémonie avant leur départ de La Havane.

Avec des revenus de 6,3 milliards de dollars en 2018, l'exportation de services médicaux, en plus du tourisme, est l'un des moteurs de l'économie cubaine, selon les chiffres officiels.