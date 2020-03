D'après les derniers chiffres communiqués par les autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Covid-19, parti de Chine, a fait, jusqu'a dimanche, au moins 13.444 morts et affecté plus de 308.130 personnes dans 170 pays et territoires depuis fin décembre 2019.

De plus, des centaines de millions de personnes sont confinées à travers le globe, afin de limiter la propagation de cette épidémie, qualifiée d'"ennemi de l'humanité" par l'OMS. Plusieurs pays se trouvent désormais dans une situation critique notamment l'Italie, premier foyer du nouveau coronavirus en Europe, devenue l'épicentre de ce "tsunami" comme l'ont décrit des soignants italiens.

L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 4.825 morts pour 53.578 cas.

6.072 personnes sont déclarées comme guéries par les autorités italiennes.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), a dénombré au total 81.054 cas (46 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 3.261 décès (6 nouveaux), et 72.244 guérisons.

Les pays les plus touchés après l'Italie et la Chine sont l'Espagne avec 1.720 morts pour 28.572 cas, l'Iran avec 1.685 morts (21.638 cas), la France avec 562 morts (14.459 cas), et les Etats-Unis avec 340 morts (26.747 cas). Par ailleurs, plusieurs pays ont annoncé depuis samedi leurs premiers décès liés à ce virus inconnu de la famille du Coronavirus comme le Kosovo, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Roumanie, ou le Chili. L'Angola, la bande de Ghaza (Palestine), le Timor oriental, l'Ouganda et l'Erythrée ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas de cette épidémie virulente. L'Europe totalisait dimanche à 11h00 GMT 152.117 cas (7.802 décès), l'Asie 96.669 cas (3.479 décès), les Etats-Unis et le Canada 28.077 cas (359 décès), le Moyen-Orient 24.656 cas (1.710 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 4.001 cas (49 décès), l'Océanie 1.417 cas (7 décès) et l'Afrique 1.193 cas (38 décès), selon des chiffres publiés par des médias.

-- Le Covid-19 pourrait être "dévastateur" en Afrique -- En Algéri e, le bilan officiel fait état de 139 cas confirmés de coronavirus dont 15 décès.

"L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus et, par conséquent on doit se préparer au pire", a déclaré dimanche le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, à la Radio nationale.

Si l'Europe est aujourd'hui le continent le plus touché par l'épidémie de nouveau coronavirus, le pire est à craindre sur le continent africain.

Ce sont les mots du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Adhanom Ghebreyesus.

"Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui", a-t-il mis en garde cette semaine.

En Afrique, le virus s'est propagé bien plus tardivement qu'en Asie ou qu'en Europe, via des voyageurs venus de Chine et du vieux continent.

La première personne infectée en Afrique l'a été tout récemment, vendredi dernier, au Kenya.

Mais désormais, 34 pays africains font état de plus de 900 cas de contaminations.

La crainte d'une propagation rapide de l'épidémie se fait chaque jour plus vive, avec plusieurs foyers épidémiques constatés, notamment au Maghreb et en Afrique du Sud.

Le Covid-19 pourrait être dévastateur sur ce continent où des millions de personnes n'ont pas les armes le s plus basiques contre le virus, l'eau courante et le savon, et où les systèmes de santé manquent cruellement de moyens, a averti l'OMS. En Afrique du Sud par exemple, même si seulement 200 cas sont pour l'instant recensés, la progression de la maladie est si rapide que 60 % des 56 millions d'habitants pourraient être à terme contaminés, estiment les autorités. Etant données les conditions de vie misérables et les structures de santé dans de nombreuses villes et townships, cela pourrait provoquer une hécatombe.P armi les mesures prises pour enrayer l'épidémie, le gouvernement sud-africain a fermé ses frontières mercredi aux citoyens des pays les plus infectés par la pandémie, notamment l'Europe et les Etats-Unis.

Par ailleurs, en Afrique subsaharienne, 63 % des habitants des zones urbaines (258 millions de personnes) ne peuvent pas se laver les mains, selon l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance).