L'ancien capitaine de la sélection algérienne de football, Antar Yahia est pressenti pour devenir le nouveau manager général du club de première division française, SCO Angers, en remplacement d'Olivier Pickeu, qui pour erreur grave, a été mis à pied dernièrement, rapporte samedi France Football.

Un poste que Yahia a déjà occupé entre 2017 et 2019, lorsqu'il était à Orléans (Ligue 2), où il avait commencé comme joueur, de juillet 2014 à janvier 2016, avant d'en devenir le manager général. L'ex-international algérien (38 ans / 53 sélections) pourrait ainsi remplacer Olivier Pickeu, mis à pied le 10 mars courant, et qui devrait se voir signifier son licenciement au cours des prochains jours. Lors de son entretien préalable avec la direction du SCO, «il a été notifié à Pickeu une série de griefs, constituant des fautes graves, caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club», avait révélé l'entourage du club. Outre le SCO Angers, Yahia intéresse également l'USM Alger, sociétaire de la Ligue 1 algérienne de football, club avec lequel i l a confirmé des «contacts officiels», pour y occuper également «le poste de manager général», en soulignant toutefois que ces contacts sont encore à un stade préliminaire.

«Effectivement, je suis en contact avec le P-DG du groupe Serport, Achour Djelloul. Nous devions nous rencontrer prochainement pour une discussion plus approfondie. C'est moi qui devais venir à Alger pour ces négociations, mais à cause de l'épidémie du coronavirus, nous avons dû reporter la réunion à une date ultérieure», avait détaillé Antar Yahia à l'APS.

Reste à savoir si le récent intérêt du SCO Angers pour s'attacher ses services ne changera pas la donne en ce qui concerne l'USM Alger.