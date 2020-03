Le milieu international algérien de l'AC Milan (Serie A italienne de football), Ismaël Bennacer a tenu à exprimer sa solidarité avec le peuple algérien, incitant ses compatriotes à respecter toutes les mesures de prévention et de protection, pour faire face à l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

«Si j'ai un petit message à passer à tout le peuple algérien, je lui dis qu'on est ensemble.

Il faut rester chez soi.

Il faut faire attention à votre famille et surtout il faut respecter les règles d'hygiène de rigueur et être solidaire.

InchaAllah ça va allez», a indiqué le Bennacer dans un message audio-visuel diffusé sur le site de la Fédération algérienne de football (FAF).

Ainsi, Ismaël Bennacer joint sa voix à celle de plusieurs de ses coéquipiers en équipe nationale et, en premier lieu, du sélectionneur national, Djamel Belmadi.

Arrivé au dernier mercato estival à Milan AC, en provenance d'Empoli, le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019) en Egypte a fini par prendre ses marques au Milan AC après quelques semaines de balbutiements.

Il est devenu un éléme nt essentiel dans l'effectif type du club lombard et l'une des satisfactions.

Comme ses coéquipiers du Milan, Bennacer est en confinement, puisque les centres d'entraînement sportif (Milanello et Vismara) du Milan AC sont fermés jusqu'au 3 avril au moins, en application des dispositions des autorités gouvernementales, des institutions sportives et de santé en Italie, qui a pris le plus grand soin de donner la priorité absolue à la santé et à la sécurité de ses employés, membres et collaborateurs.

Rappelons que la pandémie du coronavirus continue de faire ravage en Italie où elle a fait déjà près de 800 morts en 24 heures, le gouvernement a ordonné l'arrêt de toute activité de production autre que celle «strictement nécessaire».