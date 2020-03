L'international algérien de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1 française de football), Ryad Boudebouz, a dit ne pas souhaiter une saison blanche, mais a affirmé que «la santé est plus importante en ce moment de crise (de coronavirus), que le sport ou le football».

«Certes, j'aimerais bien qu'on évite une année à blanc en reprenant le championnat de Ligue 1, mais la santé de tout un chacun est plus importante que le sport ou le football», a indiqué Boudebouz à la radio française RMC.

L'Algérien, qui n'a pas caché son désir de contribuer au maintien de son équipe et de disputer la finale de la Coupe de la Ligue au stade de France, affirme cependant que «pour l'instant», ses préoccupations sont autres. «Je n'ai jamais vécu une situation similaire de toute ma vie. Quand je lis le nombre de décès et de personnes contaminées en France où à travers le monde, je me rends compte de la gravité de la chose.

Le plus important maintenant est de rester confiné à la maison pour limiter la propagation de ce virus», a commenté le joueur stéphanois. Dans cette période difficile, Ryad Boudebouz a tenu à reste r positif. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, l’international algérien appelle «tout le monde à rester chez soi pour ne pas tomber malade, et faire attention à ses proches. On est dans une crise qu’on n’a jamais connue, et le plus important c’est de rester en bonne santé».